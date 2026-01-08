Nouvelle recrue à l’OM : Déjà un problème avec De Zerbi ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM semble tout proche d'obtenir sa première recrue du mercato hivernal en la personne de Himad Abdelli, qui aurait déjà trouvé un accord avec le club phocéen pour débarquer en provenance du SCO Angers. Mais le journaliste Florent Gautreau s'interroge sur la compatibilité entre le milieu offensif algérien et Roberto De Zerbi à l'OM.

Himad Abdelli (26 ans) à l'OM, ça brûle ! Le milieu offensif algérien aurait, selon les dernières tendances dégagées dans la presse, donné son accord au club phocéen pour débarquer cet hiver. Et en attendant que l'OM et le SCO Angers ne trouvent également un terrain d'entente sur le plan financier pour boucler le transfert, Florent Gautreau s'est prononcé sur le cas Abdelli mercredi soir dans l'After Foot, sur RMC Sport.

« La fusée est en marche » « En tout cas dans le timing, c’est ce qu’on nous avait annoncé, ce qui devait être fait du côté de l’OM par rapport à Abdelli. On va dire que la fusée est en marche. Tu te mets d’accord avec le joueur, tu demandes à tout le monde communiquer. C’est intéressant de voir que l’OM a pris la main comme prévu, à la date prévue », annonce le journaliste de RMC, qui évoque ensuite un potentiel problème entre Himad Abdelli et Roberto De Zerbi.