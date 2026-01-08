Nouvelle recrue à l’OM : Déjà un problème avec De Zerbi ?

L'OM semble tout proche d'obtenir sa première recrue du mercato hivernal en la personne de Himad Abdelli, qui aurait déjà trouvé un accord avec le club phocéen pour débarquer en provenance du SCO Angers. Mais le journaliste Florent Gautreau s'interroge sur la compatibilité entre le milieu offensif algérien et Roberto De Zerbi à l'OM.
Himad Abdelli (26 ans) à l'OM, ça brûle ! Le milieu offensif algérien aurait, selon les dernières tendances dégagées dans la presse, donné son accord au club phocéen pour débarquer cet hiver. Et en attendant que l'OM et le SCO Angers ne trouvent également un terrain d'entente sur le plan financier pour boucler le transfert, Florent Gautreau s'est prononcé sur le cas Abdelli mercredi soir dans l'After Foot, sur RMC Sport.
« La fusée est en marche »
« En tout cas dans le timing, c’est ce qu’on nous avait annoncé, ce qui devait être fait du côté de l’OM par rapport à Abdelli. On va dire que la fusée est en marche. Tu te mets d’accord avec le joueur, tu demandes à tout le monde communiquer. C’est intéressant de voir que l’OM a pris la main comme prévu, à la date prévue », annonce le journaliste de RMC, qui évoque ensuite un potentiel problème entre Himad Abdelli et Roberto De Zerbi.
Abdelli et De Zerbi vraiment compatibles ?
« Sur le profil, je pense que c’est un très bon profil. Avec un truc à surveiller par rapport à la façon dont il joue à Angers. Il va évidemment apporter tout ce que veut De Zerbi offensivement et notamment dans les passes qui cassent les lignes. Après, il y a toutes les courses de contre-pressing, de replacement… A Angers, c’est la star Abdelli, il fait le jeu et les autres bossent pour lui. Avec De Zerbi, il faut voir si tout ce travail-là, après CAN… Il va arriver dans un gros club, avec une grosse pression. Pour moi, c’est ça l’enjeu », avertit Florent Gautreau. Affaire à suivre...