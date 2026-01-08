Zidane : Le divorce qui enchante sa femme !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela aura duré cinq ans. Zinedine Zidane a tout connu à la Juventus : les échecs en Ligue des champions avec deux finales perdues coup sur coup en 1997 et 1998. Mais en parallèle, Zizou s'est assis sur le toit du monde et de l'Europe avec l'équipe de France. Cinq saisons fastes au terme desquelles il a rompu avec la Vieille Dame pour rejoindre la Casa Blanca du Real Madrid. Ce que Véronique Zidane a adoré.

Pendant cinq années, Zinedine Zidane a été lié par contrat à la Juventus. Entre 1996 et 2001, celui qui est devenu champion du monde et d'Europe avec l'équipe de France de manière successive a pris la décision de plier bagage vers la capitale espagnole. Zidane quittait Turin avec sa femme pour traverser les Alpes puis les Pyrénées dans l'optique de signer en faveur du Real Madrid contre un transfert avoisinant les 75M€. L'opération la plus chère dans le monde du football à l'époque.

Zinedine Zidane dit stop à sa relation avec la Juventus, sa femme Véronique valide Véronique Fernandez, mariée depuis 1994 à Zinedine Zidane, voyait ce changement de décor comme une bénédiction. Correspondant à Madrid pour L'Equipe et RMC, Frédéric Hermel a noué des liens forts sur le plan professionnel dans un premier temps avant qu'une relation personnelle prenne un peu plus d'ampleur. Jusqu'au moment où le journaliste se lançait dans l'écriture de la biographie de Zidane parue en 2019. Dans les premières pages de son ouvrage, Hermel évoque ce transfert de la Juventus au Real Madrid qui lui a permis de côtoyer Zidane.