Zidane - «J’étais seul avec elle…» : La rencontre en pleine nuit cachée à sa femme !

Avant de prendre sa retraite en 2006, Zinedine Zidane avait décidé de faire une croix sur l’équipe de France deux ans auparavant. Mais en 2005, l’ancien meneur de jeu annonçait son retour en Bleu, justifiant à l’époque son choix par une rencontre improbable et mystique.
La carrière de Zinedine Zidane s’est achevée un soir de juillet 2006, après son expulsion en finale de la Coupe du Monde contre l’Italie pour un coup de boule sur Marco Materazzi resté dans les mémoires. Mais l’aventure tricolore de l’emblématique numéro 10 aurait pu s’arrêter bien avant, lorsque celui-ci avait décidé de prendre sa retraite internationale en 2004, miné par l'élimination prématurée de l'équipe de France à l'Euro contre la Grèce. Zinedine Zidane était finalement revenu sur sa décision pour une raison improbable.
« Ce qui m'arrive, en réalité, est assez mystique et m'échappe un peu »
En 2005, le champion du monde annonçait son retour en Bleu, décision prise après un moment « assez mystique » et même « irrationnel » selon lui. « Je ne voudrais pas qu'on en fasse des tonnes là-dessus et qu'on interprète mal ce que j'ai à avouer, mais ce qui m'arrive, en réalité, est assez mystique et m'échappe un peu. C'est même irrationnel », s’était justifié à l’époque Zidane, dans les colonnes de France Football.
« C'est une force irrépressible qui s'est emparée de moi à ce moment-là »
« Une nuit à trois heures du matin, je me suis soudain réveillé et là j'ai parlé avec quelqu'un. Mais ça, personne ne le sait. Ni ma femme, ni personne, révélait Zidane en 2005. C'est une énigme, oui, mais ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. C'est quelqu'un que vous ne rencontrerez probablement jamais. Moi-même, je ne m'explique pas cette rencontre. Cette personne existe, mais ça vient de tellement loin. Et là, durant les heures qui ont suivi, j'étais tout seul avec elle et, chez moi, j'ai pris la vraie décision de revenir (..) Je n'ai jamais connu ça, j'étais comme interdit devant cette force qui dictait ma conduite, et j'ai eu comme une révélation: j'ai eu soudain envie de revenir aux sources (...). C'est une force irrépressible qui s'est emparée de moi à ce moment-là. Je devais obéir à cette voix qui me conseillait ».