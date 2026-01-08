Zidane - «J’étais seul avec elle…» : La rencontre en pleine nuit cachée à sa femme !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant de prendre sa retraite en 2006, Zinedine Zidane avait décidé de faire une croix sur l’équipe de France deux ans auparavant. Mais en 2005, l’ancien meneur de jeu annonçait son retour en Bleu, justifiant à l’époque son choix par une rencontre improbable et mystique.

La carrière de Zinedine Zidane s’est achevée un soir de juillet 2006, après son expulsion en finale de la Coupe du Monde contre l’Italie pour un coup de boule sur Marco Materazzi resté dans les mémoires. Mais l’aventure tricolore de l’emblématique numéro 10 aurait pu s’arrêter bien avant, lorsque celui-ci avait décidé de prendre sa retraite internationale en 2004, miné par l'élimination prématurée de l'équipe de France à l'Euro contre la Grèce. Zinedine Zidane était finalement revenu sur sa décision pour une raison improbable.

« Ce qui m'arrive, en réalité, est assez mystique et m'échappe un peu » En 2005, le champion du monde annonçait son retour en Bleu, décision prise après un moment « assez mystique » et même « irrationnel » selon lui. « Je ne voudrais pas qu'on en fasse des tonnes là-dessus et qu'on interprète mal ce que j'ai à avouer, mais ce qui m'arrive, en réalité, est assez mystique et m'échappe un peu. C'est même irrationnel », s’était justifié à l’époque Zidane, dans les colonnes de France Football.