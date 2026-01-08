Equipe de France : Zinedine Zidane prépare une bombe avec son «frère» ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rien n'est encore officiel, mais aujourd'hui, Zinedine Zidane apparait comme le successeur désigné de Didier Deschamps. Ainsi, après la Coupe du monde 2026, l'ancien du Real Madrid pourrait donc prendre les commandes de l'équipe de France. Le premier match de Zizou à la tête des Bleus sera alors très attendu et voilà que pour l'occasion, Zidane pourrait préparer du très lourd.

Sans fonction depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane s'apprêterait à reprendre du service. En effet, le voilà aujourd'hui annoncé comme le favori pour reprendre l'équipe de France après la Coupe du monde 2026 et le départ de Didier Deschamps. De quoi faciliter le retour de Karim Benzema chez les Bleus ? Alors que le Ballon d'Or 2022 avait récemment ouvert la porte à un retour en sélection, il y aurait des raisons d'y croire avec Zidane comme sélectionneur.

Benzema rappelé par Zidane ? Et si Zinedine Zidane rappelait Karim Benzema pour son premier rassemblement avec l'équipe de France ? Hugo Guillemet y croit fortement. En effet, interrogé par Kassim Maaloul sur Youtube, le journaliste de L'Equipe a confié : « C’est possible que s’il ne fait pas la Coupe du monde 2026, Zidane, au moment de reprendre l’équipe de France, sur le premier rassemblement, rappelle Benzema ».