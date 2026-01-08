Equipe de France : Zinedine Zidane prépare une bombe avec son «frère» ?

Rien n'est encore officiel, mais aujourd'hui, Zinedine Zidane apparait comme le successeur désigné de Didier Deschamps. Ainsi, après la Coupe du monde 2026, l'ancien du Real Madrid pourrait donc prendre les commandes de l'équipe de France. Le premier match de Zizou à la tête des Bleus sera alors très attendu et voilà que pour l'occasion, Zidane pourrait préparer du très lourd.
Sans fonction depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane s'apprêterait à reprendre du service. En effet, le voilà aujourd'hui annoncé comme le favori pour reprendre l'équipe de France après la Coupe du monde 2026 et le départ de Didier Deschamps. De quoi faciliter le retour de Karim Benzema chez les Bleus ? Alors que le Ballon d'Or 2022 avait récemment ouvert la porte à un retour en sélection, il y aurait des raisons d'y croire avec Zidane comme sélectionneur.
Benzema rappelé par Zidane ?
Et si Zinedine Zidane rappelait Karim Benzema pour son premier rassemblement avec l'équipe de France ? Hugo Guillemet y croit fortement. En effet, interrogé par Kassim Maaloul sur Youtube, le journaliste de L'Equipe a confié : « C’est possible que s’il ne fait pas la Coupe du monde 2026, Zidane, au moment de reprendre l’équipe de France, sur le premier rassemblement, rappelle Benzema ».
« C'est comme son frère »
Il faut dire que Zinedine Zidane et Karim Benzema ont une relation très particulière. « Benzema à l’Euro 2028 avec Zidane ? Il sera quasiment sur ses 40 ans, il sera encore en carrière. Où jouera-t-il ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il sera encore en Arabie Saoudite ? Est-ce qu’il sera allé ailleurs, revenu en Europe, aller aux Etats-Unis ? Ça dépend où il jouera à ce moment là. S’il continue à jouer en Arabie Saoudite, le championnat fait que progresser et il aura sûrement le niveau. S’il revient en Europe, il aura le niveau aussi. Après, il a une relation très particulière avec Zidane. C’est comme son frère », a expliqué Hugo Guillemet.