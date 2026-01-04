Mercato : La signature complètement inattendue avec Zinedine Zidane !

En 1992, Zinedine Zidane quittait l’AS Cannes, son club formateur, pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. Mais voilà qu’à l’époque, celui qui est devenu une légende du football français n’était pas le seul à emprunter ce chemin. Éric Guérit avait ainsi lui aussi suivi Zizou dans le cadre d’un transfert pour le moins inattendu à Bordeaux. Explications.
En tant que joueur, Zinedine Zidane aura donc connu 4 clubs : l’AS Cannes, les Girondins de Bordeaux, la Juventus ainsi que le Real Madrid. C’est en 1992 que Zizou avait quitté son club formateur pour rejoindre les bords de la Garonne. Un transfert au cours duquel il n’était d’ailleurs pas seul. En effet, Éric Guérit avait lui aussi rejoint Bordeaux en provenance de Cannes au même moment, accompagnant ainsi Zidane.
« J'étais arrivé à Bordeaux par hasard »
Mais voilà que ce transfert d’Éric Guérit à Bordeaux en même temps que Zinedine Zidane n’était pas forcément prévu. En effet, à ce sujet, l’ancien Girondin racontait à L’Equipe en 2024 : « J'étais arrivé à Bordeaux par hasard, parce que Courbis voulait Zidane et Jean-François Daniel. Moi, il ne me voulait pas trop, mais comme j'étais un gros salaire, Cannes en a profité pour me mettre dans le package. Je crois que ça s'est fait comme ça ».
« Pour Zidane, l'espace-temps n'était pas le même que pour nous »
Que ce soit à Cannes ou à Bordeaux, Eric Guérit aura donc eu la chance de jouer avec Zinedine Zidane. « Je l’ai vu débuter à Cannes et passer des caps à Bordeaux, où on est partis ensemble. Il faisait des choses qui n'étaient pas écrites dans le manuel. Il improvisait. Il te surprenait et faisait des gestes qui paraissaient très compliqués pour tout le monde, mais qui étaient très simples pour eux. Pour Zidane, l'espace-temps n'était pas le même que pour nous », avait-il pu expliquer à propos de Zizou.