Insultes, coups... Zinedine Zidane impliqué dans une violente bagarre !

Parti de l'AS Cannes en 1992, Zinedine Zidane a évolué avec les Girondins de Bordeaux jusqu'en 1996. Là-bas, il a notamment pu évoluer notamment avec Philippe Vercruysse et William Prunier. Et voilà qu'entre les deux, à l'époque, ça avait complètement dégénéré. Et même Zidane n'avait pas pu stopper la bagarre.

Passé par l'OM, le RC Lens ou encore Metz, Philippe Vercruysse a également porté le maillot des Girondins de Bordeaux au cours de sa carrière de joueur. C'est au sein de ce club, lors de la saison 1993-1994, qu'il a notamment pu évoluer avec Zinedine Zidane, alors au début de sa carrière. Vercruysse avait d'ailleurs livré une anecdote à propos d'une violente bagarre impliquant Zizou.

« Il m'insulte et les coups sont partis » « Je me suis battu avec William Prunier à Bordeaux (1994). Ce n'était pas mon style, pourtant. À l'entraînement, je lui mets un coup, un peu sévère. Il m'insulte et les coups sont partis », racontait dans un premier temps Philippe Vercruysse pour L'Equipe en 2019.