Insultes, coups... Zinedine Zidane impliqué dans une violente bagarre !

Parti de l'AS Cannes en 1992, Zinedine Zidane a évolué avec les Girondins de Bordeaux jusqu'en 1996. Là-bas, il a notamment pu évoluer notamment avec Philippe Vercruysse et William Prunier. Et voilà qu'entre les deux, à l'époque, ça avait complètement dégénéré. Et même Zidane n'avait pas pu stopper la bagarre.
Passé par l'OM, le RC Lens ou encore Metz, Philippe Vercruysse a également porté le maillot des Girondins de Bordeaux au cours de sa carrière de joueur. C'est au sein de ce club, lors de la saison 1993-1994, qu'il a notamment pu évoluer avec Zinedine Zidane, alors au début de sa carrière. Vercruysse avait d'ailleurs livré une anecdote à propos d'une violente bagarre impliquant Zizou.
« Il m'insulte et les coups sont partis »
« Je me suis battu avec William Prunier à Bordeaux (1994). Ce n'était pas mon style, pourtant. À l'entraînement, je lui mets un coup, un peu sévère. Il m'insulte et les coups sont partis », racontait dans un premier temps Philippe Vercruysse pour L'Equipe en 2019.
« Zidane a dû essayer de nous séparer, mais il n'a pas pu »
L'ancien des Girondins de Bordeaux poursuivait ensuite à propos de cette bagarre et Zinedine Zidane : « J'ai gardé ma lucidité pour ne pas aller trop loin. Mais je l'ai attendu au vestiaire et on a remis ça. Zidane a dû essayer de nous séparer, mais il n'a pas pu. Ça s'est fini naturellement. On ne s'est pas salués pendant deux jours. Le troisième, il est venu s'excuser, mais pour moi c'était déjà oublié ».