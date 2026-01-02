Transferts - Greenwood : Grosse annonce de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cela passera d’abord par des départs, mais l’OM envisage tout de même la possibilité de recruter lors de cette période de mercato hivernal. Comme l’avait confirmé Pablo Longoria il y a deux semaines en conférence de presse, Marseille cherche notamment un ailier droit aux caractéristiques similaires à celles de Mason Greenwood.

Comme il en a l’habitude, Pablo Longoria a organisé une conférence de presse il y a deux semaines, afin de faire le bilan de la première partie de saison écoulée. Le président de l’OM a également évoqué le mercato hivernal, qui vient d’ouvrir ses portes, insistant sur la nécessité pour le club d’alléger sa masse salariale.

« Trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Greenwood » Une fois que des départs seront actés, alors l’OM pourrait recruter une doublure à Mason Greenwood. « Si j'analyse un peu l'effectif, on voit que les postes où nous avons une rotation mineure, c'est peut-être trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Mason Greenwood qui affiche un nombre de minutes très haut », a déclaré Pablo Longoria.