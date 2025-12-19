Transferts - OM : La prochaine recrue déjà connue ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Pablo Longoria a rappelé jeudi en conférence de presse qu’il faudrait vendre avant d’acheter, l’OM explore tout de même plusieurs pistes dans l’optique de recruter un numéro 10 cet hiver. En ce sens, une option déjà évoquée auparavant a été confirmée, celle menant au joueur de l’OGC Nice Sofiane Diop.

Présent en conférence de presse jeudi pour faire le bilan de la mi-saison, Pablo Longoria a donné la marche à suivre concernant le mercato hivernal. L’OM doit d’abord équilibrer ses comptes avant de penser à recruter, même si un renfort au poste de meneur de jeu est espéré. « Aujourd'hui, on n’a pas vraiment de numéro 10 », regrettait Roberto De Zerbi avant la rencontre de Ligue des champions contre l’Union Saint-Gilloise (2-3).

Sofiane Diop dans le viseur de l’OM Comme à son habitude, l’OM explore donc plusieurs pistes en même temps et d’après les informations de L'Équipe, l’une d’elles mène à Sofiane Diop (25 ans). L’international marocain (1 sélection), non retenu pour la CAN, est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OGC Nice, où il a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives cette saison. Un nom qui avait déjà été lié à Marseille ces dernières semaines.