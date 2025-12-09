Transfert à l’OM : «Il y a eu des contacts», la révélation lâchée en direct !

Formé à l’OM, Christopher Rocchia a fait une révélation sur le mercato de son ancien club. Selon lui, des contacts ont eu lieu entre Marseille et Sofiane Diop. Pour le moment, les deux parties discutent seulement, mais l’international marocain, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OGC Nice, est intéressé par le projet du olympien.
Il y a quelques semaines, le journaliste de But Football Club Louis Chrestian donnait une idée mercato à l’OM : aller chercher Sofiane Diop à l’OGC Nice. Épargné par ses problèmes physiques cette saison, le milieu offensif âgé de 25 ans totalise 6 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 et, d’après Christopher Rocchia, voir l’international marocain (1 sélection) débarquer à Marseille est dans les tuyaux.
« C’est un projet qui lui plait »
« Sofiane Diop, il y a eu des contacts, ça, c’est réel », a assuré le joueur formé à l’OM dans l’émission Débat Foot Marseille. « Il me dira peut-être : “pourquoi tu l’as dit ?”, mais il ne m’en voudra pas longtemps. Il n’y a rien de fait. Ils ont pris contact, ils discutent, il n'y a pas de contrat qui a été mis sur la table, etc. C’est un projet qui lui plait, qui l’intéresse, c’est ce que je peux dire. Actuellement c’est lui qui porte Nice et je pense qu’il a les épaules pour jouer dans une meilleure équipe. »
« Il est largement au-dessus de la moyenne »
Christopher Rocchia a ajouté à propos de Sofiane Diop : « C’est un vrai numéro 10 et c’est un numéro 10 qui court. C’est un leader technique, mais il n’est pas que dans ça. Il va chercher les ballons en bas, il fait des passes décisives, il tire de loin, il marque, il court beaucoup. Ce n’est pas un joueur rapide, mais c’est un joueur vraiment technique qui cherche toujours la passe décisive, c’est un peu ce qu’on cherche. Je trouve qu’on en a plus ou alors ce sont des joueurs qui se prennent pour des 10, mais n’ont pas cette finesse technique et perdent beaucoup de ballons. Lui, ce n’est pas son cas. Je regarde beaucoup Nice, j’y étais encore il y a un mois, et il est largement au-dessus de la moyenne. »