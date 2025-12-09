Transfert à l’OM : «Il y a eu des contacts», la révélation lâchée en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé à l’OM, Christopher Rocchia a fait une révélation sur le mercato de son ancien club. Selon lui, des contacts ont eu lieu entre Marseille et Sofiane Diop. Pour le moment, les deux parties discutent seulement, mais l’international marocain, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OGC Nice, est intéressé par le projet du olympien.

Il y a quelques semaines, le journaliste de But Football Club Louis Chrestian donnait une idée mercato à l’OM : aller chercher Sofiane Diop à l’OGC Nice. Épargné par ses problèmes physiques cette saison, le milieu offensif âgé de 25 ans totalise 6 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 et, d’après Christopher Rocchia, voir l’international marocain (1 sélection) débarquer à Marseille est dans les tuyaux.

« C’est un projet qui lui plait » « Sofiane Diop, il y a eu des contacts, ça, c’est réel », a assuré le joueur formé à l’OM dans l’émission Débat Foot Marseille. « Il me dira peut-être : “pourquoi tu l’as dit ?”, mais il ne m’en voudra pas longtemps. Il n’y a rien de fait. Ils ont pris contact, ils discutent, il n'y a pas de contrat qui a été mis sur la table, etc. C’est un projet qui lui plait, qui l’intéresse, c’est ce que je peux dire. Actuellement c’est lui qui porte Nice et je pense qu’il a les épaules pour jouer dans une meilleure équipe. »