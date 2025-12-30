PSG : Achraf Hakimi annonce la fin !

Lors du choc entre le PSG et le Bayern, Achraf Hakimi a été victime d'une grosse entorse de la cheville. Eloigné des terrains pendant plusieurs semaines, l'international marocain a repris la compétition ce lundi. En effet, le capitaine des Lions de l'Atlas est entré en jeu face à la Zambie. Sur son compte Instagram, Achraf Hakimi s'est enflammé pour son grand retour et pour la qualification du Maroc en huitième de finale de la CAN.
Le 4 novembre dernier, le PSG a affronté le Bayern en Ligue des Champions. Lors de ce duel au Parc des Princes, Achraf Hakimi a été victime d'une grosse entorse de la cheville, et ce, à la suite d'un violent tacle de Luis Diaz.
Hakimi : Son calvaire est terminé
Contraint de manquer plusieurs semaines de compétition, Achraf Hakimi a rejoué ce lundi. En effet, le numéro 2 du Maroc est entré en jeu face à la Zambie. Alors que les Lions de l'Atlas l'ont emporté 3-0 lors de la troisième journée de la phases de groupes de la CAN, le latéral droit du PSG a fait part de son immense bonheur.
«En route pour le prochain tour»
Ce lundi, Achraf Hakimi a repris la compétition après plusieurs semaines de blessure. Dans la foulée, le Maroc a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN, et ce, grâce à sa victoire contre la Zambie (3-0). Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Achraf Hakimi. « Cette sensation m'a manqué. En route pour le prochain tour », a posté le capitaine des Lions de l'Atlas sur son compte Instagram.