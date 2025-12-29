PSG - Départ d’Achraf Hakimi : La décision qui le fait halluciner !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Désireux d'aller chercher une deuxième victoire lors de la CAN, le Maroc ne disposait pas de son meilleur élément pour les deux premiers matches. En effet Achraf Hakimi était blessé ces dernières semaines avec le PSG et sa participation à la compétition était compromise. Mais le club de la capitale a accepté de libérer le Marocain très tôt, ce qui surprend Walid Regragui.

Blessé avec le PSG début novembre, Achraf Hakimi a tout fait ces dernières semaines pour être prêt pour la CAN avec son pays. Le capitaine marocain n'a pas été retenu par le PSG, bien au contraire. Walid Regragui a salué l'extrême générosité du club de la capitale de laisser libre si tôt. Il a même été surpris.

« Je tiens à remercier le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi » Au vu de l'importance de la compétition, le PSG semble ne pas avoir voulu trop forcer pour laisser son joueur libre. Walid Regragui a salué le geste. « Je tiens à remercier le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi, quelqu'un de très classe. Parce qu'ils nous ont laissé Achraf (Hakimi) à disposition. Si aujourd'hui il est de retour, c'est aussi grâce au club. Je me rappelle lorsque j'avais été voir Achraf au Parc des Princes, pour discuter aussi avec le club. Ils l'ont laissé quand même venir pratiquement quinze jours avant. Il n'y a pas un club au monde qui aurait dit: 'On vous le laisse à disposition, on vous fait confiance' » déclare-t-il en conférence de presse, surpris.