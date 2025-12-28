PSG : C'est officiel, Achraf Hakimi annonce la fin !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une longue attente, Achraf Hakimi va enfin faire son grand retour à la compétition. En conférence de presse, le joueur du PSG a effectivement officialisé la fin de sa convalescence. Il sera disponible pour affronter la Zambie ce lundi.

Touché à la cheville avec le PSG contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi n'a pas joué depuis cette date et a même manqué le début de la CAN avec le Maroc. Mais cette fois-ci, c'est bien fini. Le Ballon d'Or africain annonce la fin de sa convalescence et confirme qu'il sera bien disponible pour affronter la Zambie lundi pour assurer la qualifications des Lions de l'Atlas en huitièmes de finale de la CAN.

Hakimi annonce la fin de son calvaire « Je me sens bien. On a fait un programme avec le coach et le staff médical. Je ne me sentais pas à 100% pour jouer le dernier match. Mais le coach savait que j'étais disponible pour aider l'équipe. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Je suis prêt si besoin. Sinon, je vais aider l'équipe, comme je l'ai déjà fait sur le banc. Pour moi, l'objectif, c'est de remporter la CAN même si je ne joue pas », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.