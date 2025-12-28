PSG : C'est officiel, Achraf Hakimi annonce la fin !

Après une longue attente, Achraf Hakimi va enfin faire son grand retour à la compétition. En conférence de presse, le joueur du PSG a effectivement officialisé la fin de sa convalescence. Il sera disponible pour affronter la Zambie ce lundi.
Touché à la cheville avec le PSG contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi n'a pas joué depuis cette date et a même manqué le début de la CAN avec le Maroc. Mais cette fois-ci, c'est bien fini. Le Ballon d'Or africain annonce la fin de sa convalescence et confirme qu'il sera bien disponible pour affronter la Zambie lundi pour assurer la qualifications des Lions de l'Atlas en huitièmes de finale de la CAN.
Hakimi annonce la fin de son calvaire
« Je me sens bien. On a fait un programme avec le coach et le staff médical. Je ne me sentais pas à 100% pour jouer le dernier match. Mais le coach savait que j'étais disponible pour aider l'équipe. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Je suis prêt si besoin. Sinon, je vais aider l'équipe, comme je l'ai déjà fait sur le banc. Pour moi, l'objectif, c'est de remporter la CAN même si je ne joue pas », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«J'étais peu frustré»
« J'étais peu frustré. J'ai un rôle important, celui d'aider l'équipe sur le terrain. Mais on a tous le même objectif : remporter le trophée le 18 janvier. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué (il était blessé à la cheville gauche depuis novembre). Et je suis content d'arriver à la fin de ma récupération », ajoute Achraf Hakimi.