Un phénomène du PSG change d'équipe : C'est validé !

Longtemps présenté comme le futur de l'équipe de France et comme l'un des plus grands talents de sa génération, Ibrahim Mbaye a finalement décidé de représenter le Sénégal. Un choix visiblement murement réfléchi qui lui permet de briller à la CAN. Ce qui n'est pas pour déplaire à Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions de La Terranga.

Cela semblait encore improbable il y a quelques semaines, mais c'est bien avec le maillot du Sénégal qu'Ibrahim Mbaye va vivre sa carrière internationale. Grand espoir du PSG, l'ailier de 17 ans a officialisé son choix en novembre dernier, ce qui lui permet d'être présent au Maroc pour disputer la CAN. Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions de La Terranga, faisait d'ailleurs récemment le point sur le choix d'Ibrahim Mbaye.

«C’est un choix du cœur» « Ibrahim Mbaye n’a pas eu besoin d’être convaincu. Quand le choix vient du joueur, c’est toujours plus facile. Pour certains, je pense qu’il faudra se déplacer, rencontrer les parents et leur présenter le projet. Ici, c’est un choix du cœur : Ibrahim a toujours voulu jouer pour le Sénégal. Quand je suis allé le voir, il m’a montré qu’il voulait être là. On sait ce qu’il peut nous apporter », confiait-il il y a quelques jours.