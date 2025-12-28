PSG : Larguée par Nasser Al-Khelaïfi, cette célébrité finit en larmes !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ancien joueur du PSG, Antoine Kombouaré a entraîné le club parisien de 2011 à 2013, avant d’être logiquement poussé vers la sortie par Nasser Al-Khelaïfi. Le Kanak, qui a commenté la victoire de son club de cœur en Ligue des Champions cette année, se souvient avoir eu les larmes aux yeux durant cette énorme victoire face à l’Inter.

Le PSG sort d’une année 2025 exceptionnelle. Ayant remporté la Ligue des Champions, le club parisien est définitivement entré dans la cour des grands. Commentateur de cette fameuse finale face à l’Inter en mai dernier, Antoine Kombouaré en garde un merveilleux souvenir.

« Je criais de joie. J’avais les larmes aux yeux » « À chaque but, je me suis levé. C’était impossible de rester assis. Je criais de joie. J’avais les larmes aux yeux. Vous savez, j’ai passé douze ans dans ce club. Douze ans d’une vie. Joueur, entraîneur de la réserve et même premier coach de l’ère qatarienne », a ainsi confié l’ancien défenseur et entraîneur du PSG.