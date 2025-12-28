PSG : Larguée par Nasser Al-Khelaïfi, cette célébrité finit en larmes !

Ancien joueur du PSG, Antoine Kombouaré a entraîné le club parisien de 2011 à 2013, avant d’être logiquement poussé vers la sortie par Nasser Al-Khelaïfi. Le Kanak, qui a commenté la victoire de son club de cœur en Ligue des Champions cette année, se souvient avoir eu les larmes aux yeux durant cette énorme victoire face à l’Inter.
Le PSG sort d’une année 2025 exceptionnelle. Ayant remporté la Ligue des Champions, le club parisien est définitivement entré dans la cour des grands. Commentateur de cette fameuse finale face à l’Inter en mai dernier, Antoine Kombouaré en garde un merveilleux souvenir.
« Je criais de joie. J’avais les larmes aux yeux »
« À chaque but, je me suis levé. C’était impossible de rester assis. Je criais de joie. J’avais les larmes aux yeux. Vous savez, j’ai passé douze ans dans ce club. Douze ans d’une vie. Joueur, entraîneur de la réserve et même premier coach de l’ère qatarienne », a ainsi confié l’ancien défenseur et entraîneur du PSG.
« Je pensais à toutes ces générations qui avaient cravaché pour construire le PSG »
Le Kanak, poussé vers la sortie afin d’être remplacé par Carlo Ancelotti en 2013, a néanmoins toujours conservé une belle relation avec Nasser Al-Khelaïfi : « J’ai pensé à Francis Borelli qui m’avait fait venir, à Talar, Brochant, Cayzac, Denisot ou Sébastien Bazin qui m’avait nommé coach. Et aussi à Nasser qui m’a donné six mois avec lui. En commentant, je pensais à toutes ces générations qui avaient cravaché pour construire le PSG. Et je n’oublie pas ceux dont on ne parle jamais : les intendants », conclut Kombouaré.