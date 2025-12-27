PSG : Transfert à 100M€, la réponse tombe pour Ousmane Dembélé !

Amadou Diawara

Transfermarkt a publié une mise à jour des valeurs marchandes des joueurs de Ligue 1. Sacré Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé coute très cher aujourd'hui. En effet, le numéro 10 du PSG serait évalué à 100M€. Reste à savoir si une écurie européenne est disposée à payer ce prix pour recruter l'international français.

Lors de l'été 2023, le PSG a fait le nécessaire pour s'attacher les services d'Ousmane Dembélé. En effet, le club de la capitale a levé la clause libératoire de l'international français, et ce, pour l'arracher au FC Barcelone.

Dembélé : Le PSG l'a acheté 50M€ Auteur d'une saison 2024-2025 XXL, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG, qui a remporté à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de de France et la Ligue des Champions. Logiquement, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025. Et son prix a explosé.