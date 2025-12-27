Un nouveau crack au PSG : L’énorme pari de Luis Enrique !

Après avoir longtemps misé sur des stars affirmées, le Paris Saint-Germain a changé son fusil d’épaule. La jeunesse est désormais mise à l’honneur, avec Luis Enrique qui n’hésite pas à lancer dans le grand bain les espoirs du centre de formation. Et après Senny Mayulu la saison dernière, c’est Quentin Ndjantou qui a su saisir sa chance.
C’est le nouveau projet parisien. Avec l’arrivée de Luis Enrique en 2023, le PSG a décidé de donner une place toujours plus grande aux jeunes talents, surtout ceux du centre de formation. Ainsi, on a vu toujours plus de nouveaux visages s’affirmer en équipe première, aux côtés d’Ousmane Dembélé ou de Vitinha.
La surprise Ndjantou
Cette saison, on a notamment pu assister à l’avènement de Quentin Ndjantou, ailier gauche de seulement 18 ans qui a grapillé un grand temps de jeu. En dix rencontres de Ligue 1 il a marqué un premier but en professionnels et a même fait quelques apparitions en Ligue des Champions, suscitant l’intérêt de certains clubs étrangers.
Luis Enrique ne l’a pas laissé partir
Tout cela aurait très bien pu ne pas arriver, puisque La Gazzetta dello Sport nous apprend que le PSG souhaitait prêter Ndjantou lors du dernier mercato estival. A en croire les informations du quotidien italien, c’est Luis Enrique qui aurait insisté pour le garder au club, visiblement séduit par son profil.