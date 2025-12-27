Un nouveau crack au PSG : L’énorme pari de Luis Enrique !

Axel Cornic

Après avoir longtemps misé sur des stars affirmées, le Paris Saint-Germain a changé son fusil d’épaule. La jeunesse est désormais mise à l’honneur, avec Luis Enrique qui n’hésite pas à lancer dans le grand bain les espoirs du centre de formation. Et après Senny Mayulu la saison dernière, c’est Quentin Ndjantou qui a su saisir sa chance.

C’est le nouveau projet parisien. Avec l’arrivée de Luis Enrique en 2023, le PSG a décidé de donner une place toujours plus grande aux jeunes talents, surtout ceux du centre de formation. Ainsi, on a vu toujours plus de nouveaux visages s’affirmer en équipe première, aux côtés d’Ousmane Dembélé ou de Vitinha.

La surprise Ndjantou Cette saison, on a notamment pu assister à l’avènement de Quentin Ndjantou, ailier gauche de seulement 18 ans qui a grapillé un grand temps de jeu. En dix rencontres de Ligue 1 il a marqué un premier but en professionnels et a même fait quelques apparitions en Ligue des Champions, suscitant l’intérêt de certains clubs étrangers.