Transfert de Vitinha : L'accord secret qui sème la panique au PSG !

Troisième du dernier Ballon d'Or, Vitinha s'est imposé comme une référence au poste de milieu de terrain. Régulièrement présenté comme le meilleur du monde à son poste, le joueur du PSG est logiquement convoité sur le marché, notamment par le Real Madrid. Et un accord secret pourrait d'ailleurs changé la donne.

Il est probablement l'un des joueurs les plus importants dans la réussite du PSG en 2025. Vitinha s'est effectivement imposé comme l'un des tous meilleurs milieux de terrain du monde, ce qui suscite évidemment l'intérêt des plus grands clubs comme le Real Madrid.

PSG-Vitinha : Accord secret pour son transfert ? Selon les informations de La Cadena SER, Vitinha est même la priorité du club merengue qui espère vendre Vinicius Junior s'il ne prolonge pas et réinvestir le montant récupérer pour recruter le joueur du PSG. D'ailleurs, le média espagnol précise que bien que les clauses libératoires soient interdites en France, le Real Madrid aurait eu connaissance d'un accord secret passé entre Vitinha et le PSG qui stipulerait que le milieu de terrain portugais pourrait partir en cas d'offre supérieure à 100M€.