Mercato : Une star du PSG au Real Madrid, l’annonce inquiétante !

Parti au Real Madrid à l’été 2024, Kylian Mbappé pourrait-il être rejoint par d’autres stars du PSG ? Au cours des dernières semaines, il a notamment été question d’un intérêt de la Casa Blanca pour Vitinha, considéré actuellement comme l’un des meilleurs milieux de terrain du PSG. Pour le moment, le Portugais est très épanoui à Paris, mais voilà qu’à l’avenir, ça pourrait évoluer…

En février dernier, parmi les prolongations officialisées par le PSG, on retrouvait notamment celle de Vitinha. Aujourd’hui, le Portugais est ainsi lié jusqu’en 2029 avec le club de la capitale. Malgré ce contrat, le 3ème du dernier Ballon d’Or susciterait les convoitises du Real Madrid selon les échos apparus ces dernières semaines. Rejoindre le championnat espagnol pourrait d’ailleurs intéresser Vitinha.

« J'aimerais y jouer un jour » Actuellement au PSG, Vitinha ne dirait pas non pour un futur transfert en Espagne. En effet, au cours d’un entretien accordé à O Jogo, le Portugais a fait savoir : « La Liga est fantastique et correspond mieux à mon style de jeu. J'aimerais y jouer un jour. Mais il est difficile de se fixer des objectifs. Il faut y aller étape par étape ».