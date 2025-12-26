OM : C'est la folie sur le mercato, qui est la meilleure recrue ?

Lors du dernier mercato, l'OM s'est montré très actif. En effet, le club présidé par Pablo Longoria s'est attaché les services de douze nouveaux joueurs : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Hamed Traoré. Selon vous, qui a été la meilleure pioche ? A vos votes !

Grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1, acquise à l'issue de la saison 2024-2025, l' OM a retrouvé une place en Ligue des Champions . Pour faire bonne figure dans la compétition européenne, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont régalé Roberto De Zerbi lors du dernier mercato estival.

Pour permettre à Roberto De Zerbi de remplir ses objectifs, la direction de l' OM a enflammé le mercato à l'intersaison 2025. En effet, Pablo Longoria et Medhi Benatia - respectivement président et directeur sportif du club olympien - ont attiré douze joueurs vers Marseille au total : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Hamed Traoré

L'OM est sur tous les tableaux

Pour le moment, les choix de l'OM sur le mercato semblent être judicieux. Le club emmené par Roberto De Zerbi étant sur le podium de Ligue 1 avec 32 points, derrière le RC Lens (36) et le PSG (37). Et en Ligue des Champions, l'OM est actuellement dans le top 24. Plus précisément, la bande à Mason Greenwood est classée 16ème avec 9 unités en six journées. S'ils maintiennent cette position, les Marseillais disputeront les barrages de la C1. De surcroit, l'OM a validé son ticket pour les 16èmes de finale de la Coupe de France, et ce, grâce à son carton face à Bourg-Péronnas (6-0).

A votre avis, qui est la meilleure recrue de l'OM après ce mercato estival XXL ? C'est le moment de voter !