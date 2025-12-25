Mercato - OM : Le transfert de Greenwood est déjà annoncé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sauf immense surprise, on ne devrait pas voir Mason Greenwood quitter l’OM au cours du mois de janvier, le club comptant sur lui pour le reste de la saison en cours. La donne pourrait en revanche être différente l’été prochain, alors que les plus grands clubs européens surveillent de près son évolution.

Présent en conférence de presse jeudi dernier, Pablo Longoria a fait le point sur la situation de Mason Greenwood. « L'OM a 60% des droits économiques du joueur, 100% des droits sportifs avec une possibilité, en cas de qualification en Ligue des champions, d'augmenter de 5% pour arriver à 65% », a indiqué le président de l’OM à propos du joueur arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United.

« On est très content de l'évolution de Mason » Pablo Longoria s’est ensuite dit très satisfait de Mason Greenwood depuis qu’il est à l’OM : « On est très content de l'évolution de Mason. C'est un travail quotidien de tout le monde au sportif, spécialement dans l'évolution de son jeu. On connait son talent mais le travail que De Zerbi fait avec lui est extraordinaire. Mason travaille pour améliorer son niveau et la manière dont il voit le football de manière collective, c'est sa plus grande évolution. On est conscient d'avoir un joueur très important qui se met au service du collectif, on veut une continuité avec lui. C'est difficile d'avoir des joueurs déterminants mais il faut un collectif. »