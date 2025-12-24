OM : Benatia a trouvé le prochain transfert pour De Zerbi !

Axel Cornic

A quelques jours du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier, l’Olympique de Marseille aurait activé une nouvelle piste importante en Serie A. Plusieurs sources évoquent en effet un rapprochement avec la Fiorentina pour Rolando Mandragora, qui pourrait être poussé vers la sortie par ses dirigeants.

Le milieu de terrain a connu des gros changement cet été, avec le départ d’Adrien Rabiot, mais également les arrivées d’Arthur Vermeeren ou encore de Matt O’Riley. Et ce n’est pas terminé, puisque l’OM aurait un autre objectif pour renforcer ce secteur de jeu...

Mandragora premier coup de l’hiver ? Plusieurs médias en Italie, ont annoncé que Rolando Mandragora plairait beaucoup aux dirigeants de l’OM, qui pensent que son profil pourrait faire le plus grand bien à Roberto De Zerbi. Son contrat se termine en juin 2028 et il semble pouvoir quitter la Fiorentina au cours du mois de janvier, avec le Genoa qui serait également sur le coup.