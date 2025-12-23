Gros transfert à l'OM : C'est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ces dernières semaines, Pierre-Emile Hojbjerg est annoncé avec insistance dans le viseur de la Juventus. Un dossier dans lequel l’OM s’est montré ferme, Pablo Longoria et Medhi Benatia ayant tous les deux fermé la porte. Ce qui n’est pas un discours de façade car, comme indiqué par la presse italienne, un départ est toujours exclu.

Arrivé sur le banc de la Juventus en octobre dernier, Luciano Spalletti attend plusieurs renforts lors du mercato hivernal. Notamment au milieu de terrain et, en ce sens, le technicien italien serait sous le charme de Pierre-Emile Hojbjerg. Recruté à l’été 2024 en provenance de Tottenham, l’international danois (93 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’OM.

« Il ne bougera pas » « Pierre est très important pour nous, c'est un milieu de terrain complet. Je l'ai connu au Bayern Munich, je l'ai fait venir à Marseille et je suis content de ce qu'il fait. Il ne bougera pas », a assuré Medhi Benatia la semaine dernière auprès de la Gazzetta dello Sport, avant que Pablo Longoria ne ferme lui aussi la porte en conférence de presse.