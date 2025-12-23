PSG - Ousmane Dembélé : Le transfert parfait annoncé à l’étranger !

Pierrick Levallet

Et si Ousmane Dembélé quittait le PSG à l’issue de la saison ? Le Ballon d’Or 2025 serait en plein malaise au sein du club de la capitale, puisqu’il ne serait pas satisfait de la gestion de son temps de jeu depuis son retour de blessure. Cela pourrait ouvrir une brèche pour Arsenal, qui considère l’attaquant de 28 ans comme un profil idéal pour se renforcer.

Lors de l’été 2023, le PSG a frappé très fort sur le mercato. Le club de la capitale a profité d’une clause spéciale pour attirer Ousmane Dembélé pour seulement 50M€. L’attaquant de 28 ans a d’ailleurs été l’un des artisans majeurs du sacre de la saison passée en Ligue des champions. De ce fait, l’international français a remporté le Ballon d’Or 2025.

Ousmane Dembélé en plein malaise au PSG ? Mais toute belle histoire a une fin. Ousmane Dembélé ne serait en effet pas vraiment satisfait de la gestion de son temps de jeu depuis son retour de blessure. Luis Enrique ne voudrait prendre aucun risque, alors que le joueur du PSG estime pouvoir être plus souvent sur le terrain. A cela, il faut ajouter que les deux parties n’ont toujours trouvé aucun terrain d’entente pour une éventuelle prolongation. Cela pourrait ouvrir une brèche à certains prétendants sur le mercato.