EXCLU : Cette star de la WWE veut la défaite… du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Opposé à Chelsea dans ce huitième de finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain doit confirmer l’avantage pris au match aller (5-2) ce mardi soir en terres anglaises. Une rencontre que devrait suivre cette star de la WWE, croisant les doigts pour une remontada du cador de Premier League.

Jour de match pour le Paris Saint-Germain, et pas des moindres puisque les champions d’Europe ont rendez-vous à Stamford Bridge ce mardi soir (21h) pour leur huitième de finale retour de Ligue des champions contre Chelsea. Avec leur victoire à l’aller (5-2), les hommes de Luis Enrique ont pris une grosse option pour la qualification, mais l’histoire récente du PSG a montré que rien n’était acquis. Les supporters parisiens espèrent voir leur équipe triompher, tandis que les fans de la formation londonienne rêvent d’une remontada, à l’instar de cette star de la WWE.

🚨🎙️ EXCL: @ImChelseaGreen réagit à cette séquence devenue virale sur les réseaux sociaux, lorsque @RandyOrton a pris la réplique de son chapeau sur la tête d’un fan pour la mettre sur la sienne après #WWEChamber



🗣️ « M’offrir ce moment, c’était incroyable » pic.twitter.com/7cAbv8QpJ9 — Bernard Colas (@BernardCls) March 12, 2026

Star de la WWE, Chelsea Green derrière… Chelsea Et cela ne s’invente pas puisqu'il s’agit de Chelsea Green, tombée sous le charme de la formation londonienne durant sa jeunesse comme elle nous l’a raconté en exclusivité. « C'est drôle, quand j'étais petite, ma famille n'était pas fan de Chelsea, mais d’Aston Villa ! J'ai toujours joué au football, mais je ne connaissais pas vraiment les championnats, et quand j'étais en CE1 ou CE2, mon grand-père m'a appris à mieux le connaître le foot et j'ai découvert qu'il y avait une équipe appelée Chelsea. En CE1 ou CE2, je ne sais pas si on choisirait une autre équipe si l'une d'elles porte votre nom, s’est souvenue la catcheuse canadienne. Voilà comment ça s'est passé, j'étais juste une petite fille à qui mon grand-père apprenait la Premier League et le football. Et au final, ça a donné une rivalité vraiment sympa entre mon grand-père et moi. »