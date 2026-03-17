«C'est impossible» : Luis Enrique est catégorique, les joueurs du PSG sont prévenus !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Une semaine après sa large victoire à l’aller (5-2), le PSG se déplace sur la pelouse de Chelsea mardi, en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Avec leur succès au Parc des Princes, les Parisiens ont déjà fait un grand pas vers les quarts de finale, mais Luis Enrique se méfie tout de même des Blues.

La rencontre face au FC Nantes, comptant pour la 26e journée de Ligue 1, ayant été décalée, le PSG a eu une semaine complète afin de préparer son déplacement à Stamford Bridge. Après leur victoire au Parc des Princes à l’aller (5-2), les Parisiens chercheront à valider leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions mardi sur la pelouse de Chelsea.

Mercato - PSG : «Allez chercher le meilleur», Luis Enrique est espéré dans un autre club https://t.co/cbrCWvAiCe — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Impossible d'avoir un relâchement dans la C1 » Si on pourrait craindre une forme de relâchement de la part des joueurs du PSG en raison de leurs trois buts d’avance, Luis Enrique a prévenu ce lundi en conférence de presse : « Impossible d'avoir un relâchement dans la C1, impossible. Chelsea aura la capacité à se créer des occasions. C'est impossible d'avoir un relâchement. Ce que nous cherchons, c'est contrôler le match mais c'est impossible de le contrôler totalement. Ce sera un match très différent du match aller. Notre avantage peut disparaître en un instant. »