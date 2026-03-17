«C'est impossible» : Luis Enrique est catégorique, les joueurs du PSG sont prévenus !

Une semaine après sa large victoire à l’aller (5-2), le PSG se déplace sur la pelouse de Chelsea mardi, en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Avec leur succès au Parc des Princes, les Parisiens ont déjà fait un grand pas vers les quarts de finale, mais Luis Enrique se méfie tout de même des Blues.
La rencontre face au FC Nantes, comptant pour la 26e journée de Ligue 1, ayant été décalée, le PSG a eu une semaine complète afin de préparer son déplacement à Stamford Bridge. Après leur victoire au Parc des Princes à l’aller (5-2), les Parisiens chercheront à valider leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions mardi sur la pelouse de Chelsea.
« Impossible d'avoir un relâchement dans la C1 »
Si on pourrait craindre une forme de relâchement de la part des joueurs du PSG en raison de leurs trois buts d’avance, Luis Enrique a prévenu ce lundi en conférence de presse : « Impossible d'avoir un relâchement dans la C1, impossible. Chelsea aura la capacité à se créer des occasions. C'est impossible d'avoir un relâchement. Ce que nous cherchons, c'est contrôler le match mais c'est impossible de le contrôler totalement. Ce sera un match très différent du match aller. Notre avantage peut disparaître en un instant. »
« Ce sont des matches très compliqués et on est habitués à jouer ce type de match »
L’entraîneur du PSG s’attend à un match retour bien différent de l’aller face à Chelsea, qui sera tout de même privé de son capitaine Reece James. « On a joué seulement le premier match. Le deuxième est toujours différent. Parce que là, il y a une équipe qui est en dehors de la compétition et qui prépare le deuxième match pour changer ça. Ce sont des matches très compliqués et on est habitués à jouer ce type de match », a ajouté Luis Enrique.