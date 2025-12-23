Kylian Mbappé, le transfert choc à 100M€ ?

Pierrick Levallet

Relégué à un rôle secondaire au Real Madrid depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, Vinicius Jr ne sait pas encore de quoi son avenir est fait. Les négociations pour sa prolongation chez les Merengue n’avancent pas vraiment dans le bon sens. Et alors que les pourparlers seraient toujours à un stade critique, le club madrilène refuserait de le voir partir libre lors de l’été 2027.

Kylian Mbappé a fait une victime colossale au Real Madrid après son arrivée. Depuis que le capitaine de l’équipe de France a débarqué libre après son départ du PSG, Vinicius Jr n’est plus le même joueur. Relégué à un rôle secondaire, l’international auriverde semble plutôt mal vivre sa situation.

Négociations bloquées pour la prolongation de Vinicius Jr Comme le rapporte MARCA, l’avenir de Vinicius Jr serait ainsi incertain au Real Madrid. Les négociations pour sa prolongation de contrat seraient toujours à un stade critique. L’engagement de l’attaquant de 25 ans expire en juin 2027, et aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties. La Casa Blanca et le Brésilien ne parviendraient pas à s’entendre d’un point de vue économique, et les performances de Vinicius Jr seraient remises en question en ce moment. Par ailleurs, le Real Madrid voudrait éviter un départ libre à l’été 2027.