Kylian Mbappé - Départ de Madrid : Le coup de tonnerre qui se prépare ?

Pierrick Levallet

Xabi Alonso s’est accordé un sursis au Real Madrid. Annoncé sur la sellette depuis quelques jours maintenant, le coach de 44 ans devrait être maintenu à la tête de l’équipe de Kylian Mbappé au moins jusqu’au 8 janvier. Un mauvais résultat en Arabie Saoudite lors de la demi-finale de Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid pourrait toutefois lui être fatal.

Depuis quelques jours maintenant, Xabi Alonso est annoncé sur la sellette au Real Madrid. Les trois dernières victoires contre le Deportivo Alavés, Talavera et le FC Séville semblent toutefois avoir permis au coach de 44 ans d’obtenir un sursis à la tête de l’équipe de Kylian Mbappé. Sauf retournement de situation de dernière minute, le technicien espagnol devrait encore être en poste après la trêve de Noël.

Xabi Alonso évincé après la Supercoupe d'Espagne ? Comme le rapporte AS, Xabi Alonso devrait encore officier sur le banc du Real Madrid au moins jusqu’au 8 janvier prochain. La demi-finale de Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid en Arabie Saoudite devrait servir d’ultime test. Les doutes ne se seraient pas dissipés à son sujet. Un mauvais résultat pourrait ainsi être fatal à l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen.