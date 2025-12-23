Rupture avec Kylian Mbappé : C’est terminé ?

Pierrick Levallet

Sauf retournement de situation inattendu, le Real Madrid ne prendra aucune décision pour Xabi Alonso pendant la trêve de Noël. Le technicien espagnol était annoncé sur la sellette ces derniers jours. Mais les récents résultats de l’équipe de Kylian Mbappé semblent avoir accordé un certain sursis au coach de 44 ans.

Depuis quelques jours maintenant, Xabi Alonso est annoncé sur la sellette au Real Madrid. Une certaine fracture semblait s’observer entre le coach de 44 ans et le reste du vestiaire. Le club madrilène avait donc envisagé l’idée de se séparer du technicien espagnol avant la fin de l’année. Mais finalement, les récents résultats de l’équipe de Kylian Mbappé lui ont accordé un certain sursis.

Xabi Alonso s'est accordé un sursis au Real Madrid Comme le rapporte AS, Xabi Alonso devrait bien être sur le banc du Real Madrid au moins jusqu’à la demi-finale de Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid le 8 janvier prochain. Les Merengue ont arrêté de laisser filer des points en championnat, avec deux victoires contre le Deportivo Alavés et le FC Séville. Cela aurait été suffisant pour que les dirigeants de la Casa Blanca lui laissent une seconde chance.