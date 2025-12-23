Zidane recale Cristiano Ronaldo, c’est au tour de Kylian Mbappé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mercredi dernier, le Real Madrid s’est imposé face à Talavera en Coupe du Roi. Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé aurait clairement réclamé à Xabi Alonso à jouer cette rencontre. Un décision incompréhensible pour Frédéric Hermel. Selon le journaliste, l’entraîneur de la Casa Blanca aurait tout simplement dû recaler Mbappé comme Zinedine Zidane a pu le faire avec Kylian Mbappé.

En cette fin d’année 2025, Kylian Mbappé était en course pour battre le record de Cristiano Ronaldo de buts sur une année civile avec le Real Madrid. Le moindre match était ainsi important pour le Français et c’est pour cela qu’il avait exigé de jouer la rencontre de Coupe du Roi face à Talavera. « Mbappé a dit à Alonso qu’il voulait jouer, et si possible tout le match. Il y a des joueurs à qui tu ne peux pas dire non », avait révélé le journaliste Tomas Roncero.

« Qu'il soit titulaire était une erreur colossale » Kylian Mbappé devait-il pour autant jouer cette rencontre du Real Madrid comme il l’avait réclamé ? Pour Frédéric Hermel, la réponse est non. « Que mon compatriote ait été convoqué pour le match de Coupe du Roi contre Talavera était déjà une très mauvaise surprise. Qu'il soit titulaire était une erreur colossale. Mais qu'il ait joué les 90 minutes complètes est un sacrilège. Si le Real Madrid, le plus grand club de l'histoire du football, doit risquer de blesser sa plus grande star pour battre une équipe de Primera RFEF en seizièmes de finale, cela en dit long sur la situation de l’équipe », a-t-il expliqué pour AS.