Kylian Mbappé : L’histoire d’amour confirmée en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Encore buteur face à Séville samedi, Kylian Mbappé a inscrit son 59ème but de l'année avec le Real Madrid, un record qu'il détient désormais avec Cristiano Ronaldo. Depuis le début de la saison, il est incontestablement la grande star de l'effectif et sa popularité ne cesse de grandir en Espagne.

Très attendu au Real Madrid depuis des années, Kylian Mbappé a fini par rejoindre le club de ses rêves l'année dernière. L'attaquant français a eu du mal à s'adapter à son nouvel environnement mais depuis des mois, il enchaîne les prestations de rêve. De quoi permettre à Mbappé de conquérir le cœur des supporters qui sont acquis à sa cause.

« Mbappé a eu droit a une grande ovation » Au centre du projet madrilène cette année, Kylian Mbappé est vraiment le joueur le plus convaincant dans l'effectif et les supporters lui rendent bien. En effet, sa popularité grandissante est notable face à d'autres joueurs comme Vinicius. « Kylian Mbappé, c’est plus que jamais le joueur le plus aimé par les supporters ici à Madrid. La star absolue. Hier, Vinicius a été sifflé par le Bernabeu. Mbappé, lui, a eu droit a une grande ovation » confirme Edgar Groleau, correspondant de RMC à Madrid, dans les Grandes Gueules du Sport.