«J'ai détesté» : Kylian Mbappé provoque un gros coup de gueule !

Samedi, Kylian Mbappé a réussi à inscrire le 59ème but de l'année civile avec le Real Madrid, égalant ainsi le record de Cristiano Ronaldo avec le club. L'attaquant fait preuve d'une efficacité exceptionnelle avec le ballon à quasiment chaque match mais cela ne lui permet pas d'échapper aux critiques. Face à Séville, Walid Acherchour n'a pas du tout apprécié la prestation du Français même s'il a marqué sur penalty.

En égalant la performance de Cristiano Ronaldo en 2013 pour sa première année complète au Real Madrid, Kylian Mbappé a mis la barre très haut. L'attaquant français est au rendez-vous après des premiers mois plus délicats. Mais cela ne rassure pas vraiment le Real Madrid, qui peine à convaincre. Son entraîneur Xabi Alonso est même sur la sellette à cause du manque de jeu collectif. Et ce n'est pas la performance de Kylian Mbappé face à Séville qui va faire changer d'avis Walid Acherchour.

« C'est peut-être son pire match au Real » Face à Séville, Kylian Mbappé savait qu'il pouvait aller chercher le record de Cristiano Ronaldo. Il a fallu attendre finalement la fin du match et un penalty pour parvenir à l'égaler mais il a trop donné l'impression de ne jouer que pour ça, ce qui a dérangé Walid Acherchour. « Le record est impressionnant mais j'ai détesté son match contre Séville. C'est peut-être son pire match au Real depuis un moment. Pendant tout le match, tu avais l'impression que c'était le dernier tir en NBA pour faire les 100 points. Il avait besoin de son penalty, de son but » réagit-il dans l'After Foot de RMC.