Mbappé - Real Madrid : C’est terminé ?

Pierrick Levallet

Relégué à un rôle secondaire depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, Vinicius Jr semble avoir de plus en plus de mal à accepter sa situation au Real Madrid. La trêve de Noël arrive donc à point nommé pour l’international auriverde, qui va pouvoir se ressourcer et oublier les tensions de la première partie de saison sous les ordres de Xabi Alonso.

Au Real Madrid, Vinicius Jr n’en peut visiblement plus de sa situation. L’international auriverde a du mal à accepter d’avoir été relégué à un rôle secondaire derrière Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France est assez rapidement devenu la pierre angulaire du projet madrilène à la place du Brésilien. De plus, les relations entre l’attaquant de 25 ans et Xabi Alonso ne sont pas des plus chaleureuses.

Le malaise de Vinicius Jr terminé après la trêve de Noël ? Comme le rapporte AS, Vinicius Jr resterait malgré tout serein, conscient qu’il doit donner le meilleur de lui-même en seconde partie de saison. Pour le moment, le joueur du Real Madrid entendrait profiter des vacances de fin d’année pour se ressourcer et oublier les tensions liées à la première moitié de l’exercice 2025-2026.