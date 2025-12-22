Kylian Mbappé, le coup de tonnerre qui a tout changé !

L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a changé certaines choses dans le vestiaire. Vinicius Jr a notamment perdu son statut de star intouchable. Et comme si cela ne suffisait pas, le départ de Carlo Ancelotti à l’issue de la saison dernière n’a rien arrangé au cas du Brésilien, qui ne cesse d’être remis en question sous les ordres de Xabi Alonso.

En débarquant au Real Madrid , Kylian Mbappé ne pensait sans doute pas bouleverser autant de choses. L’attaquant de 27 ans s’est immédiatement intégré dans le onze de départ et est même devenu la pierre angulaire du projet après seulement une saison. Le capitaine de l’ équipe de France a néanmoins fait une victime colossale chez les Merengue : Vinicius Jr .

Car si Kylian Mbappé s’est véritablement imposé comme la nouvelle grande star du Real Madrid , le Brésilien a quant à lui presque tout perdu. L’international auriverde n’est plus considéré comme intouchable, alors qu’il était l’un des grands protagonistes des deux dernières Ligue des champions remportées par la Casa Blanca. Il faut dire qu’un coup de tonnerre a radicalement changé les choses pour l’ailier de 25 ans.

Le départ d'Ancelotti a été fatal pour Vinicius Jr

Comme le rapporte AS, tout s’est compliqué pour Vinicius Jr après le départ de Carlo Ancelotti. L’attaquant du Real Madrid était presque le chouchou du coach italien. L’arrivée de Xabi Alonso ne l’a donc pas mis en excellente posture. De plus, son attitude et sa baisse de régime au niveau de ses performances seraient constamment remises en question.

Alors qu’il avait déjà du mal à digérer d’être passé dans l’ombre de Kylian Mbappé, Vinicius Jr doit désormais accepter de ne plus être la coqueluche des supporters madrilènes. Ces derniers l’ont d’ailleurs sifflé contre le FC Séville ce week-end, alors qu’il portait le brassard de capitaine. Visiblement, les choses ne vont pas en s’arrangeant pour Vinicius Jr au Real Madrid.