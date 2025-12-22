Kylian Mbappé amoureux : La grande révélation de son entourage !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fan inconditionnel du Real Madrid depuis sa plus tendre enfance, Kylian Mbappé a donc réalisé son rêve de gosse en débarquant au sein du club merengue en 2024. D’ailleurs, sa mère révèle que l’attaquant français était amoureux de Cristiano Ronaldo lorsqu’il était petit.

En septembre dernier, dans un large entretien accordé à L’EQUIPE au cours duquel elle a souhaité rétablir certaines vérités, Fayza Lamari se confiait longuement au sujet de son fils, Kylian Mbappé. L’ancienne star du PSG avait décidé de ne pas prolonger pour débarquer libre au Real Madrid durant l’été 2024, la destination de ses rêves depuis l’enfance, lui qui était notamment un immense fan de Cristiano Ronaldo.

Mbappé ébloui devant Zidane « La réaction des enfants devant Mbappé ? J'ai pu voir Kylian réagir de la même manière quand il a rencontré Zidane. Quand il le croise à 14 ans, il me dit : "Maman, il a touché mon manteau, je ne le lave plus." Donc je sais ce que ça peut représenter pour un gamin. Quand ce ne sont pas des enfants, face à lui, ça me rend plus perplexe », confie Fayza Lamari, qui ironise même sur l’amour que Kylian Mbappé portait à Cristiano Ronaldo quand il était petit.