Séparation avec Kylian Mbappé : Les adieux sur les réseaux sociaux !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé va voir un joueur quitter le Real Madrid cet hiver. Sauf retournement de situation, Endrick sera prêté à l’OL en janvier pour se relancer en vue de la Coupe du monde 2026. Le Brésilien, titulaire contre Talavera ce mercredi en Coupe du Roi, a d’ailleurs fait ses adieux sur les réseaux sociaux après la partie.

Le Real Madrid va se séparer d’un joueur en janvier. Doublure de Kylian Mbappé la saison passée, Endrick devrait en effet quitter le club madrilène cet hiver. En manque de temps de jeu sous les ordres de Xabi Alonso, l’international auriverde devrait se relancer en prêt du côté de l’OL en vue de la Coupe du monde 2026.

Endrick a disputé son dernier match au Real Madrid... Endrick vient d’ailleurs de disputer probablement son dernier matchs sous les couleurs du Real Madrid avant au moins l’été prochain. L’attaquant de 19 ans était titulaire aux côtés de Kylian Mbappé ce mercredi lors de la victoire contre Talavera en Coupe du Roi (2-3). Et après la partie, le Brésilien a fait ses adieux sur les réseaux sociaux.