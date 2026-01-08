Bixente Lizarazu et Claire Keim séparés : La révélation sur le couple

Discrets sur leur couple, Bixente Lizarazu et Claire Keim évoquent à de rares reprises cette belle histoire d’amour démarrée il y a bientôt vingt ans. Dans un entretien accordé à Paris Match en 2014, la comédienne s’était cependant prononcée sur leur agenda chargé, les obligeant à se séparer souvent. Une contrainte vue comme une chance.
En couple depuis 2006, Bixente Lizarazu et Claire Keim vivent une belle histoire d’amour, et ce malgré leur calendrier chargé. Consultant pour TF1 et Radio France, l’ancien footballeur continue la pratique du sport pour son plaisir personnel tandis que l’actrice prend souvent part à des tournages à travers la France. Un mode de fonctionnement apprécié par le couple, comme l’expliquait Claire Keim en 2014.
« Nos obligations professionnelles nous séparent souvent »
« Nos obligations professionnelles nous séparent souvent. Finalement, c'est une grande chance de nous manquer. Nous n'avons pas d'habitudes, ni de quotidien, pas de routine. C'est beaucoup plus difficile de se lasser de quelqu'un qui vous manque tout le temps... On échange beaucoup, on se fait confiance. On ne fait pas tout ensemble, je pense qu'il est important de garder son indépendance et de cloisonner ce qui touche à la vie professionnelle », confiait la compagne de Bixente Lizarazu dans les colonnes de Paris Match.
Le rituel de Claire Keim avec sa fille
À l’époque, Claire Keim avait également dévoilé son « rituel » quotidien avec leur fille, née en 2008. « On se raconte notre journée. C'est très dur, mais au même titre que toutes les femmes qui travaillent et qui rentrent alors que les enfants dorment déjà. En revanche, quand je suis avec ma fille, je lui consacre tout mon temps », expliquait la comédienne.