Bixente Lizarazu et Claire Keim séparés : La révélation sur le couple

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Discrets sur leur couple, Bixente Lizarazu et Claire Keim évoquent à de rares reprises cette belle histoire d’amour démarrée il y a bientôt vingt ans. Dans un entretien accordé à Paris Match en 2014, la comédienne s’était cependant prononcée sur leur agenda chargé, les obligeant à se séparer souvent. Une contrainte vue comme une chance.

En couple depuis 2006, Bixente Lizarazu et Claire Keim vivent une belle histoire d’amour, et ce malgré leur calendrier chargé. Consultant pour TF1 et Radio France, l’ancien footballeur continue la pratique du sport pour son plaisir personnel tandis que l’actrice prend souvent part à des tournages à travers la France. Un mode de fonctionnement apprécié par le couple, comme l’expliquait Claire Keim en 2014.

« Nos obligations professionnelles nous séparent souvent » « Nos obligations professionnelles nous séparent souvent. Finalement, c'est une grande chance de nous manquer. Nous n'avons pas d'habitudes, ni de quotidien, pas de routine. C'est beaucoup plus difficile de se lasser de quelqu'un qui vous manque tout le temps... On échange beaucoup, on se fait confiance. On ne fait pas tout ensemble, je pense qu'il est important de garder son indépendance et de cloisonner ce qui touche à la vie professionnelle », confiait la compagne de Bixente Lizarazu dans les colonnes de Paris Match.