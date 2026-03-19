«Une situation compliquée», Deschamps obligé d’annoncer une nouveauté qui n’était pas prévue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps a décidé de convoquer 26 joueurs pour la tournée aux États-Unis, et les deux derniers matchs amicaux (face au Brésil et la Colombie) avant le début du Mondial en Amérique du Nord. Présent face à la presse, le sélectionneur de l’équipe de France est revenu sur l’un de ses choix forts.

Ce jeudi, Didier Deschamps dévoilait sa dernière liste avant la Coupe du monde en vue des deux matchs amicaux aux États-Unis, face au Brésil à Boston le 26 mars, puis contre la Colombie à Washington le 29. 26 joueurs ont été retenus par le sélectionneur tricolore, dont Lucas Chevalier, qui n’a plus joué avec le PSG depuis le 23 janvier. Face à la presse, Deschamps est revenu sur la situation de son joueur.

«Il m’a convaincu» : Le joueur du PSG qui a bluffé Jérôme Rothen ! https://t.co/dBxQXSb7Lu — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

Deschamps justifie la convocation de Chevalier par une « relation de confiance » « Son dernier match remonte à fin janvier si je ne me trompe pas. Depuis, il est dans une situation plus compliquée où il n'a pas de temps de jeu. Ça m'est arrivé, souvent, avec des joueurs importants qui pouvaient être ponctuellement en difficulté dans leur club et de leur tendre la main. Ça fait partie de la relation de confiance. Je n'oublie pas qu'à l'automne, il devait concurrencer Maignan. Il n'y a que quatre mois depuis », a expliqué Didier Deschamps, révélant ensuite que l’ancien du LOSC avait reculé dans la hiérarchie des gardiens chez les Bleus.