Lionel Messi change sa femme : «c’était un désastre»

Désormais à l’Inter Miami, après avoir porté le maillot du FC Barcelone puis du PSG en Europe, Lionel Messi a accepté de se livrer dans un entretien accordé au média argentin Luzu TV. L’occasion pour La Pulga d’évoquer sa vie privée mais également quelques manies, dont sa maniaquerie. Une caractéristique qu’il ne partageait pas dans un premier temps avec sa femme, Antonella Roccuzzo.
« C'est moi qui l'ai changée »
« J'ai toujours été obsédé par l'ordre. En fait, c'est moi qui l'ai changée, a révélé Lionel Messi. Maintenant, nous sommes au même niveau, mais au début, c’était un désastre ». Deux de ses trois fils ont d’ailleurs hérité de ce trait de personnalité : « Je n'aime pas qu'on touche à mes affaires, je dois savoir où tout se trouve. Depuis tout petit. Et Thiago est pareil. Et Ciro aussi. »
« Elle a cessé d’être autant romantique parce que je n'aimais pas trop ça »
Et dans l’intimité aussi, Antonella Roccuzzo a dû s’habituer à la personnalité de Lionel Messi. « En réalité, elle est bien plus romantique que moi, admet l’ancien numéro 30 du PSG. On en parle souvent, nous avons des discussions à ce sujet parce qu'elle a cessé de l'être autant parce que je n'aimais pas trop ça, J’étais bien plus froid. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment où je lui ai dit : 'Je ne suis plus comme avant.' J'aime faire en sorte que les gens que j'aime se sentent bien et heureux. Je ne suis pas très démonstratif. »