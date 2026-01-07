Lionel Messi change sa femme : «c’était un désastre»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Discret sur sa vie privée, Lionel Messi a accepté de se livrer auprès du média argentin Luzu TV. L’occasion pour le champion du monde argentin, évoluant désormais à l’Inter Miami, d’évoquer son couple avec Antonella Roccuzzo, qui a su évoluer au fil des années.

Désormais à l’Inter Miami, après avoir porté le maillot du FC Barcelone puis du PSG en Europe, Lionel Messi a accepté de se livrer dans un entretien accordé au média argentin Luzu TV. L’occasion pour La Pulga d’évoquer sa vie privée mais également quelques manies, dont sa maniaquerie. Une caractéristique qu’il ne partageait pas dans un premier temps avec sa femme, Antonella Roccuzzo.

« C'est moi qui l'ai changée » « J'ai toujours été obsédé par l'ordre. En fait, c'est moi qui l'ai changée, a révélé Lionel Messi. Maintenant, nous sommes au même niveau, mais au début, c’était un désastre ». Deux de ses trois fils ont d’ailleurs hérité de ce trait de personnalité : « Je n'aime pas qu'on touche à mes affaires, je dois savoir où tout se trouve. Depuis tout petit. Et Thiago est pareil. Et Ciro aussi. »