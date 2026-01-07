«En larmes» : Le geste qui fait exploser le couple Zidane !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Venus voir leur fils, gardien de l’Algérie, Zinedine Zidane et sa femme Véronique ont explosé de joie sur le but d’Adil Boulbina, permettant aux Fennecs de battre la RD Congo (1-0) et de se qualifier pour les quarts de finale de la CAN. Le héros du soir était logiquement ému après la rencontre.

Entré en jeu à la 113e minute, Adil Boulbina a été le sauveur de l’Algérie mardi soir en inscrivant l’unique but du quart de finale face à la RD Congo (1-0) sur une superbe frappe (119e). Un geste qui permet aux Fennecs de rejoindre les quarts de finale de la CAN et qui a fait exploser de joie Zinedine Zidane et sa femme, présents en tribune pour voir leur fils Luca en action.

La joie de Zinedine Zidane et sa femme sur le but Algérien 😍🇩🇿 pic.twitter.com/VROUygSrm2 — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) January 6, 2026

« Je quitte le stade en larmes » Après la partie, le héros du soir avait du mal à cacher son émotion. « Je quitte le stade en larmes, a-t-il confié, rapporté par RMC. En voyant ce peuple algérien qui te suit et te soutient partout, même devant l’hôtel, des gens qui laissent leur famille pour venir… Quand tu les rends heureux, c’est une immense fierté ».