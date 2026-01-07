Lamine Yamal : Ca part au clash avec Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Qui soulèvera en premier le Ballon d'or entre Lamine Yamal (18 ans) et Kylian Mbappé (27 ans) ? C'est l'une des questions que peuvent se poser les socios du FC Barcelone et du Real Madrid. Aux yeux de Fabio Capello, cette bataille animera la course au Saint-Graal individuel pendant des années.

Deuxième du Ballon d'or 2025 derrière Ousmane Dembélé. En seulement deux saisons pleines chez les professionnels avec le FC Barcelone, Lamine Yamal s'est hissé là où Kylian Mbappé n'est jamais allé. Le champion du monde tricolore et capitaine de l'équipe de France a dû se contenter de la 3ème place en 2023, son meilleur classement au Ballon d'or.

«Il est l'avenir» Bien que neuf ans séparent les deux stars du FC Barcelone et du Real Madrid, Lamine Yamal se disputera bien les prochains Ballons d'or avec Kylian Mbappé. Et ce, pour une raison simple selon Fabio Capello : ce qu'il va représenter pour le football. « C'est une chose... ! Il s'améliore à chaque match ! Vraiment, Lamine fait des choses qui sont très difficiles à faire. Il joue, il a une très bonne vision du jeu, non seulement quand il a le ballon, mais aussi en faisant des passes importantes. Il est l'avenir ».