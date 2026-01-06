Zidane trompé : La lourde accusation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le Real Madrid durant quatre ans avant de prendre prématurément sa retraite, Eden Hazard a été un énorme flop dans la capital espagnole. Le Belge a d'ailleurs avoué par la suite qu'il avait clairement manqué de sérieux avec son hygiène de vie, et un proche de Zinedine Zidane l'accuse donc de tromperie envers le Real Madrid.

Eden Hazard a-t-il trompé le Real Madrid et notamment Zinedine Zidane, qui avait été à l'origine de son recrutement en 2019 ? En février 2024, dans un entretien pour France Football, l'ancien meneur de jeu belge avouait avoir clairement manqué de sérieux avec son hygiène de vie et revendiquait ses excès : « Je ne faisais pas attention. Mais je n’allais pas au McDo tous les jours. Tu ne tiens pas seize ans pro. Je n’y accordais pas d’importance. Je suis un bon vivant, j’aime manger, avec des amis, on boit un verre. Ça m’est arrivé la veille de match, de manger à la maison, boire une petite bouteille, tac. Oh moi, Boxing Day, c’est Noël, raclettes, vin (…) La diététique, c’est nul, ça ne sert à rien », a indiqué Hazard.

Barbecues, rosé... Hazard n'a pas fait attention Et même l'été de son transfert au Real Madrid pour plus de 100M€, Hazard n'a pas levé le pied : « Je me dis : ‘Maintenant, je suis au Real, c’est peut-être les dernières vacances où je vais pouvoir…’ Et je me suis lâché comme je me lâchais tous les étés. Sept ans en Angleterre, sans coupure à Noël, à tout donner, alors quand j’ai trois ou quatre semaines de vacances, ‘Ne me cassez pas les pieds’, barbecues, rosé, tout ça. Et c’est ce qui me permettait de me remettre à zéro pour repartir. Après, le Real, ç’a mal tourné, et voilà », a précisé l'ancien joueur formé au LOSC. Un discours qui n'est absolument pas entendable pour Christophe Dugarry, le grand ami de Zinedine Zidane.