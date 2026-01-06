Séparation avec Kylian Mbappé : Un clash éclate devant les caméras !

Ce dimanche, le Real Madrid de Florentino Pérez a cartonné le Betis, et ce, malgré l'absence de Kylian Mbappé. Si son équipe l'a emporté largement, Xabi Alonso a tout de même montré de gros signes de nervosité pendant la rencontre. Le coach du Real Madrid a notamment recadré Vinicius Jr, et ce, pour qu'il soit plus impliqué dans le pressing.
Ce samedi, le Real Madrid a affronté le Betis au Bernabeu. Malgré l'absence de Kylian Mbappé, victime d'une entorse du genou, les protégés de Florentino Pérez n'ont laissé aucune chance aux Sévillans. En effet, la Maison-Blanche s'est imposée 5-1, grâce notamment à un triplé de Gonzalo Garcia, le remplaçant de Kylian Mbappé.
Privé de Mbappé, Alonso clashe Vinicius Jr
Si le Real Madrid a cartonné le Betis, Xabi Alonso était tout de même nerveux durant la partie. D'ailleurs, le coach merengue a clashé Vinicius Jr en plein match.
«Fais le pressing, putain»
Grâce à des images captées par DAZN, on a pu voir Xabi Alonso (44 ans) s'attaquer à Vinicius Jr (25 ans) pendant Real Madrid - Betis Séville ce dimanche : « Eh, putain Vini. Vas-y mec, vas-y. Fais le pressing, putain, fais le pressing ! Ne t’arrête pas, vas-y ! », s'est emporté le coach espagnol.