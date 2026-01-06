Séparation avec Kylian Mbappé : Un clash éclate devant les caméras !

Amadou Diawara

Ce dimanche, le Real Madrid de Florentino Pérez a cartonné le Betis, et ce, malgré l'absence de Kylian Mbappé. Si son équipe l'a emporté largement, Xabi Alonso a tout de même montré de gros signes de nervosité pendant la rencontre. Le coach du Real Madrid a notamment recadré Vinicius Jr, et ce, pour qu'il soit plus impliqué dans le pressing.

Ce samedi, le Real Madrid a affronté le Betis au Bernabeu. Malgré l'absence de Kylian Mbappé, victime d'une entorse du genou, les protégés de Florentino Pérez n'ont laissé aucune chance aux Sévillans. En effet, la Maison-Blanche s'est imposée 5-1, grâce notamment à un triplé de Gonzalo Garcia, le remplaçant de Kylian Mbappé.

Privé de Mbappé, Alonso clashe Vinicius Jr Si le Real Madrid a cartonné le Betis, Xabi Alonso était tout de même nerveux durant la partie. D'ailleurs, le coach merengue a clashé Vinicius Jr en plein match.