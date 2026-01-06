Zidane : La relation secrète !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Actuellement présent à la CAN avec l'Algérie, Luca Zidane fait grandement parler de lui. Le portier de l'Algérie a d'ailleurs réalisé un début de compétition très réussi, ce qui ne surprend pas Hugo Magnetti. Le milieu de terrain du Stade Brestois évoque d'ailleurs avec la famille Zidane.

Originaire de Marseille comme la famille Zidane, Hugo Magnetti a croisé plusieurs des enfants du Ballon d'Or 1998 durant son enfance. Alors que Luca Zidane est actuellement présent au Maroc où il dispute la CAN avec la sélection algérienne, le milieu de terrain du Stade Brestois raconte sa relation méconnue avec le gardien de but de 27 ans.

Hugo Magnetti raconte sa relation avec la famille Zidane « Je ne suis pas un proche de Luca, et pourtant c'est une longue histoire. Mon grand frère, Kevin, jouait avec son cousin Driss, au Burel. On s'est connectés ainsi. Chaque été, lors des repas de fin d'année, parents et enfants du Burel se réunissaient, Driss ramenait "les Espagnols", Luca et Enzo, qui passaient les vacances en famille sur Marseille », raconte-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.