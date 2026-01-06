Nouvelle histoire d’amour : Zidane a vendu la mèche !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France l’été prochain, Zinedine Zidane affiche depuis très longtemps son rêve de vivre une nouvelle histoire d’amour avec les Bleus. Et il avait déjà évoqué le sujet sans détour en 2015, sur Canal +.

Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France, c’est pour bientôt ? L’ancien coach du Real Madrid, libre de tout contrat depuis 2021, attend patiemment son heure pour devenir sélectionneur des Bleus, et la place sera justement libérée par Didier Deschamps l’été prochain après la Coupe du Monde. Il faut dire que dès 2015, sur le plateau du Canal Football Club, Zidane, vendait la mèche quant à son envie de devenir sélectionneur national et souhaitait absolument démarrer une nouvelle romance avec l’équipe de France.

« J’ai cet objectif, cette ambition » « J’étais joueur de cette équipe, oui ça serait bien, un jour de l’entraîner, mais pour le moment il y a un entraîneur en place (Didier Deschamps) qui fait un boulot formidable. Mais oui j’ai cet objectif, cette ambition », avait indiqué Zinedine Zidane sur Canal +, qui a donc toujours été clair sur ses intentions de venir succéder à Didier Deschamps à la tête des Bleus.