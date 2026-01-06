Nouvelle histoire d’amour : Zidane a vendu la mèche !

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France l’été prochain, Zinedine Zidane affiche depuis très longtemps son rêve de vivre une nouvelle histoire d’amour avec les Bleus. Et il avait déjà évoqué le sujet sans détour en 2015, sur Canal +.
Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France, c’est pour bientôt ? L’ancien coach du Real Madrid, libre de tout contrat depuis 2021, attend patiemment son heure pour devenir sélectionneur des Bleus, et la place sera justement libérée par Didier Deschamps l’été prochain après la Coupe du Monde. Il faut dire que dès 2015, sur le plateau du Canal Football Club, Zidane, vendait la mèche quant à son envie de devenir sélectionneur national et souhaitait absolument démarrer une nouvelle romance avec l’équipe de France.
« J’ai cet objectif, cette ambition »
« J’étais joueur de cette équipe, oui ça serait bien, un jour de l’entraîner, mais pour le moment il y a un entraîneur en place (Didier Deschamps) qui fait un boulot formidable. Mais oui j’ai cet objectif, cette ambition », avait indiqué Zinedine Zidane sur Canal +, qui a donc toujours été clair sur ses intentions de venir succéder à Didier Deschamps à la tête des Bleus.
Moins évident sur le PSG
En revanche, lorsqu’il avait été interrogé sur la possibilité de venir coacher un jour le PSG, Zinedine Zidane s’était montré beaucoup plus distant : « Pour le moment ils ont un entraineur qui a des résultats, et je suis marseillais. (…) Mais il faut jamais dire jamais. Je ne m’interdis rien mais ça va être compliqué… Mais je ne m’interdis rien, surtout en tant qu’entraîneur. En tant que joueur, c’est peut-être différent, mais en tant qu’entraîneur, ce sont des opportunités… », avait confié le natif de Marseille.