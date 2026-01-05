Zidane : Le fiasco à l’autre bout du monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Durant la Coupe du Monde 2002, l'équipe de France avait été éliminée prématurément au Japon et en Corée du Sud après une phase de poules très compliquée et un Zinedine Zidane blessé. Un véritable fiasco marketing à cette époque pour les Bleus, et l'ancien numéro 10 s'est livré sur cette période compliquée.

Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en 2022 à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane était notamment revenu sur le fiasco de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2002 qui se déroulait en Corée du Sud et au Japon. Les Bleus ont été éliminés dès le premier tour avec seulement un petit point pris en trois matchs, et Zinedine Zidane n'avait pu jouer que la troisième rencontre et de manière très affaibli puisqu'il était blessé.

« J’aurais dû me calmer » « Ça fait partie de mon parcours. Ce sont les moments compliqués d’une carrière, qu’il faut aussi vivre pour profiter du reste. Je suis arrivé tout seul au Japon. Je me suis entraîné tout seul. Mais c’est moi qui suis fautif. Je gagne la Ligue des champions le 15 mai, mon fils naît le 18 mai, je reste un jour avec ma famille et, le 20 mai, je suis dans l’avion pour le Japon. Et quelques jours plus tard, je suis sur le terrain là-bas à jouer en amical contre la Corée du Sud (3-2, le 26). Après une saison complète et intense. Mais j’étais dans l’euphorie. J’aime ça, je veux être avec les copains. Alors qu’en plus, Roger Lemerre, les mecs, me disent que j’ai le temps… C’est moi qui précipite les choses. J’aurais dû me calmer », confie Zinedine Zidane, qui regrette d'avoir autant forcé durant cette Coupe du Monde.