Zidane - Joey Starr : Le clash improbable !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement très remonté contre Zinedine Zidane et vexé d'avoir été recalé par l'ancienne gloire de l'équipe de France dans le cadre de l'une de ses actions pour les jeunes issus de la banlieue, Joey Starr s'en était pris à lui il y a dix ans dans la presse. Et le rappeur n'y était pas allé de main morte pour clasher la mentalité de Zidane.

Il a beau être l'une des personnalités préférées des Français, et ce depuis plusieurs décennies maintenant, Zinedine Zidane ne parvient pas pour autant à faire l'unanimité. Et notamment chez les autres personnalités... En 2016, alors qu'il accordait une interview au quotidien L'EQUIPE, Joey Starr n'avait pas hésité à clasher l'ancien numéro 10 de l'équipe de France. En cause : le refuse de Zidane de participer à une action mise en place par le rappeur et acteur pour les jeunes de banlieue.

Joey Starr remonté contre Zidane « J'étais allé voir Zinédine Zidane lorsqu'on avait monté une action pour inciter les jeunes des quartiers à s'inscrire sur les listes électorales en 2005. Je lui avais expliqué qu'il était une icône par son parcours, mais aussi parce qu'il avait sa tête en grand sur l'Arc de triomphe en 1998. On voulait juste utiliser son nom, on était apolitique, mais il a refusé ... », révélait Joey Starr, qui a ensuite clashé Zinedine Zidane au sujet de son implication dans les campagnes publicitaires qui lui ont rapporté beaucoup d'argent.