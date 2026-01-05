Karim Benzema : Sa relation hallucinante balancée dans la presse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à Al-Ittihad, Karim Benzema n'est pas le seul Français au sein de la formation saoudienne. Alors qu’on retrouve N’Golo Kanté à ses coéquipiers, il ne faut également pas oublié Florian Veiga, analyste vidéo. S’exprimant sur son rôle à Al-Ittihad, l’ancien de Valenciennes s’est également confié sur sa relation avec Benzema, un joueur qui l’impressionne qui particulièrement.

En 2023, Karim Benzema cédait aux sirènes d’Al-Ittihad en Arabie saoudite. Depuis, le Ballon d’Or 2022 a notamment été rejoint par N’Golo Kanté. Un contingent français auquel il faut également ajouté l’analyste vidéo de la formation saoudienne, Florian Veiga. « Mon arrivée ici s’est faite par le biais d’une connaissance en commun avec le directeur sportif du club », a-t-il confié pour La Voix du Nord.

« Les échanges directs sont plus rares… » Désormais, Florian Veiga côtoie Karim Benzema et compagnie au quotidien à Al-Ittihad. Quid alors de sa relation avec ses grands joueurs ? « Les échanges directs sont plus rares que ceux que tu peux avoir en Ligue 2, forcément. C’est plus professionnel. On n’est pas sur le même standing. Ils ont le souci du détail et ce sont des très très grands travailleurs. On peut se dire qu’ils sont en fin de carrière, qu’ils vont délaisser certains domaines. Mais non, ils ont les mêmes exigences qu’avant. Le souci du détail, il est poussé à l’extrême », a-t-il fait savoir pour le média régional.