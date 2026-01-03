Renfort imminent à l'OM, l'annonce en privé !

Alexis Brunet

Le Gabon est en pleine crise actuellement. Les Panthères ont perdu leurs trois matchs de poule de la CAN et l’équipe nationale a été suspendue et Pierre-Emerick Aubameyang mis à l’écart. L’attaquant a donc été remis à disposition de l’OM et il est déjà de retour à Marseille. En privé, il a d’ailleurs avoué à ses proches qu’il n’était pas blessé et qu’il pouvait donc jouer dès dimanche.

Actuellement se déroule la CAN au Maroc et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Gabon s’est raté. Les Panthères ont perdu leurs trois matchs de poule et la situation est extrêmement tendue. Le ministre des Sports a annoncé à la télévision la suspension de l'équipe nationale, la dissolution du staff et la mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga.

Aubameyang blessé ? Vu que le Gabon n’a plus rien à jouer, Pierre-Emerick Aubameyang a été remis à disposition de l’OM. Toutefois, l’attaquant sera-t-il en mesure de jouer dès dimanche contre le FC Nantes ? Si l’on en croit la déclaration de l’ex-sélectionneur gabonais Thierry Mouyouma, l’ancien joueur de l’ASSE aurait toujours besoin de soins. « Nous étions dans un protocole, établi avec son club. À partir du moment où, sur le plan de la qualification, le Gabon n'avait plus rien à jouer, nous nous sommes remis d'accord pour le remettre à disposition et qu'il puisse continuer des soins. »