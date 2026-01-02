Aubameyang : L'OM annonce la fin !

Alexis Brunet

L’aventure du Gabon lors de la CAN est déjà terminée. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont été éliminés dès les phases de poule, ce qui a poussé le ministre des Sports gabonais à prendre des sanctions, comme la suspension de l’équipe nationale ainsi que la mise à l’écart du buteur de l’OM. Malgré cette situation compliquée, Roberto De Zerbi est lui très content de pouvoir compter de nouveau sur son joueur.

Trois défaites en autant de matchs, le bilan est très salé pour le Gabon à la CAN. Les Panthères n’ont pas brillé et cela a poussé le ministre des Sports gabonais à durcir le ton. Ce dernier a tout simplement annoncé la suspension de l’équipe nationale, la dissolution de son staff ainsi que la mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga.

De Zerbi content du retour d’Aubameyang Avec cette élimination précoce du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang est donc déjà de retour à Marseille. Une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi qui se réjouit de pouvoir de nouveau compter sur le buteur de l’OM. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Aubameyang était en forme, malheureusement ça s'est mal passé pour le Gabon à la CAN mais c'est bien pour nous de l'avoir. J'ai vu des critiques, s'ils n'en veulent pas (le Gabon), nous on est bien contents de l’avoir. »