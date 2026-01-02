Séparation avec Haaland : Agacé, Guardiola lâche une punchline sur son salaire !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Manchester City, Pep Guardiola pourrait céder sa place à Enzo Maresca. En effet, la direction des Citizens aurait lancé les contacts avec l'Italien pour préparer la succession de son coach. Interrogé sur le sujet, Pep Guardiola s'est totalement lâché, affirmant qu'il avait un salaire trop élevé pour se faire virer.

Arrivé sur le banc de Manchester City le 1er juillet 2016, Pep Guardiola pourrait bientôt faire ses valises. Ayant démarré sa dixième saison chez les Citizens, le coach espagnol de 54 ans est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027. Et selon certaines rumeurs, ses dirigeants seraient déjà en quête de son successeur. En effet, Manchester City aurait lancé les discussions avec Enzo Maresca pour qu'il devienne l'héritier de Pep Guardiola.

«Mon salaire est tellement élevé...» Présent en conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola a affirmé qu'il comptait aller au bout de son contrat avec Manchester City. « Les discussions entre Manchester City et Enzo Maresca ? Vous voulez me licencier ? Mon salaire est tellement élevé... J'ai encore un an de contrat (jusqu'en juin 2027) », a balancé l'entraineur des Citizens.